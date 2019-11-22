شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتعافى – تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج الدولار مقابل الفرنك المتوسط المتحرك 50 واستقر فوقه، ليفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب اللحظية المتوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 0.9990 بشكل رئيسي.
نشير إلى أن استمرار الميل الصاعد وتجاوز المستوى المستهدف سيقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع والتوجه نحو مناطق 1.0070 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل كسر 0.9910 عامل سلبي سيضغط على السعر لاختبار مستوى 0.9836 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9890 والمقاومة 0.9990
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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