شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضغط على الدعم – تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات لكسر خط الدعم الذي يظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي الآن ننتظر أن تحفّز السعر على كسر الدعم المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 0.6725 ثم 0.6670.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.6840 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6740 والمقاومة 0.6820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط