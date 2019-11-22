شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب قوية – تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 62.50 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، ونتوقع الارتكاز على أرضية الدعم التي تشكّلت فوق المقاومة المخترقة للاندفاع نحو 65.40 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 62.50 سيوقف التوقعات الإيجابية ويضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد