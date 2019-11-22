شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز المقاومة – تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس فوق مستوى 57.40 بعد الارتفاع القوي الذي شهده في الجلسات الماضية، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع، ونتوقع امتداد المكاسب لتصل إلى مناطق 60.90 على المدى القريب.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 57.40 سيوقف الارتفاع المقترح ويضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد