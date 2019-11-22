شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الفضة – تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير، بانتظار زيارة مستوى 17.60 كهدف تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 16.96 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.90 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد