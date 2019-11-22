شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض من جديد – تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر الذهب دون مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، وتظهر ملامح نموذج وتد صاعد يجري السعر محاولات لكسر دعمه، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1447.00 مبدئياً.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 1413.10 كمحطة تصحيحية تالية، بينما يمثل الثبات دون 1489.00 الشرط الأهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1445.00 والمقاومة 1475.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط