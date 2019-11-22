شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تحت الضغط السلبي – تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية يوم أمس ليكسر مستوى 1.3295 ويستقر دونه، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم الإيجابي للسعر، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

لذلك، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الميل الصاعد لهذا اليوم، ويحتاج السعر لاختراق 1.3295 لتأكيد استمرار التداولات الإيجابية نحو مناطق 1.3380، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيضغط على السعر للانخفاض واختبار مناطق 1.3200 وقد تمتد إلى 1.3155 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3230 والمقاومة 1.3360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد