شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول بإيجابية – تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية طفيفة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 108.40، مما يدعم استمرار التوقعات بالاتجاه الصاعد، بانتظار تخطي المتوسط المتحرك 50 لتسهيل مهمة تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 109.33.

من هنا، فإننا نرجح مزيد من الميل الصاعد لهذا اليوم، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 108.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد