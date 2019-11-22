شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني مستقر – تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لاختبار المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل أرضية دعم جيدة تلتقي مع المقاومة المخترقة لنموذج العلم الصاعد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في البيع الآن، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3045.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.2840 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني مستقر – تحليل - 22-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.