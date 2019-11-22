شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني مستقر – تحليل - 22-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لاختبار المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل أرضية دعم جيدة تلتقي مع المقاومة المخترقة لنموذج العلم الصاعد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في البيع الآن، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3045.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.2840 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد