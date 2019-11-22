اليورو يواجه ضغط سلبي – تحليل - 22-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.1065، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي قد يدفع التداولات للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.0995 ثم 1.0950، لكن بالمقابل، نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 شكّل دعم قوي ليحمي السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، إلى جانب أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية واضحة قد تقود السعر للتعافي من جديد.
وبالتالي، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.1065، مع الإشارة إلى أن الثبات فوقه مجدداً سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 1.1105 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1180 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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