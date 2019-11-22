شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد ثاني خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسات من الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:06 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 108.62 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.64 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.57، بينما حقق الأعلى له عند 108.71.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.2% خلال تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3%، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثني منه الطاقة والطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.5% متفوقة على التوقعات عند 0.6%.

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وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.6 مقابل 48.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 48.7، مع العلم أن القراءة دون حاجز 50 تعكس انكماشاً، بينما صدور القراءة عند حاجز 50 أو أعلى تعكس اتساعاً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات بأن تعكس القراءة الأولية للقطاع الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 51.2 مقابل 50.6 في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى 95.8 مقارنة 95.7 في القراءة الأولية السابقة ومقابل 95.5 في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%.