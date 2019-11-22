شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1065 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1059 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1066، بينما حقق الأدنى له عند 1.1056.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل انكماش 0.1% في الربع الثاني الماضي، كما تظهر القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5%، وقد توضح القراءة النهائية السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر استقرار النمو عند 1.0%.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة واقتصاديات المنطقة ككل صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الجاري والتي قد تعكس اتساع القطاع الخدمي والصناعي في فرنسا، وتقلص اتساع القطاع الخدمي وتقلص انكماش القطاع الصناعي في ألمانيا واقتصاديات المنطقة ككل.

كما تتطلع الأسواق حالياً إلى حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في المؤتمر المصرفي الأوروبي وحديث رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان في المؤتمر ذاته في فرانكفورت، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع المركزي الأوروبي الذي عقد في 24 من تشرين الأول/أكتوبر والذي تم البقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وسط تثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات بأن تعكس القراءة الأولية للقطاع الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 51.2 مقابل 50.6 في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى 95.8 مقارنة 95.7 في القراءة الأولية السابقة ومقابل 95.5 في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%.