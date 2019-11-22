شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في أسبوعين مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بينما لا تزال بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي وذلك وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ الخامس من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.73% لتتداول حالياً عند 908.73$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 915.41$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.95 مقارنة بالافتتاحية عند 97.93.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات بأن تعكس القراءة الأولية للقطاع الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 51.2 مقابل 50.6 في تشرين الأول/أكتوبر.

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وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى 95.8 مقارنة 95.7 في القراءة الأولية السابقة ومقابل 95.5 في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إجراء تحقيقات تجارية حيال الرسوم الجمركية على منتجات وسلع دول الاتحاد الأوروبي الواردة للولايات المتحدة والتي قد تمهد فرض رسوم جديدة على السيارات الأوروبية لاحقاً، مع العلم، أن بعض التقرير أفادت مؤخراً بأن الرئيس الأمريكي قد يؤجل من جديد إقرار الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية وذلك قبل الموعد النهائية لتطبيقها.

ونود الإشارة لأن البلاتينيوم الذي يعد واحد من أندر المعادن النفيسة على الأرض (30 مرة أكثر ندرة من الذهب) والذي يستخدم بالأساس في المحولات الحفازة لتنظيف عوادم السيارات، أنهى بالأمس أطول مسيرات مكاسب يومية لها منذ مطلع العام الماضي 2018 مع تراجعه لأول مرة في سبعة جلسات بعد أن عكس مؤخراً ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أشهر مع تسعير الأسواق لتطورات فرص حلحلة الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

هذا وقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو قد دعا مؤخراً الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر إلى بكين لإجراء المزيد من المحادثات خلال الشهر الجاري، وذلك وفقاً لما أفادت به صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست، ومن المرجح أن تؤجل واشنطون التعريفات الجديدة المقرر تطبيقها في منتصف الشهر المقبل على السلع الصينية حتى في حالة عدم التوصل لاتفاق بحلول ذلك الوقت.