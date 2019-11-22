شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في شهرين متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية لتعكس تباين في الأداء بالقرب من الأعلى لها منذ أواخر أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة وفي العالم وفي ظلال تطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

وفي تمام الساعة 04:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم كانون الثاني/يناير لأسعار النفط الخام "نيمكس" 0.21% لتتداول عند 58.19$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.31$ للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام "برنت" 0.06% لتتداول عند 63.66$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.62$ للبرميل، في حين ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.95 مقارنة بالافتتاحية عند 97.93.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات بأن تعكس القراءة الأولية للقطاع الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 51.2 مقابل 50.6 في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى 95.8 مقارنة 95.7 في القراءة الأولية السابقة ومقابل 95.5 في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر تقلص الفائض متوافقة مع التوقعات إلى 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 15 من هذا الشهر مقابل 2.2 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 450.4 مليون برميل، ولتعد بذلك المخزونات 3% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا أيضا آنذاك أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 2% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 11% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو قد دعا مؤخراً الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر إلى بكين لإجراء المزيد من المحادثات خلال الشهر الجاري، وذلك وفقاً لما أفادت به صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست بالأمس، ومن المرجح أن تؤجل واشنطون التعريفات الجديدة المقرر تطبيقها في منتصف الشهر المقبل على السلع الصينية حتى في حالة عدم التوصل لاتفاق بحلول ذلك الوقت.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، لا يفكرون حالياً في التوسع في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط خلال اجتماعهم المقبل في الخامس من كانون الأول/ديسمبر القادم في فيينا، بينما قد يقدموا على تمديد أجل خفض الإنتاج القائمة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى منتصف العام القادم 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصات إلى إجمالي 674 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر، موضحة رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.