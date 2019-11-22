العون المباشر تقيم ورشات عمل للمتأهلين للمرحلة الثانية في مسابقة المشاريع الاقتصادية الصغيرة للشباب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

عقدت العون المباشر ـ مكتب اليمن ورش عمل لأصحاب المشاريع المتأهلة للمرحلة الثانية ـ (مرحلة الدعم الفني) في مسابقة المشاريع الاقتصادية الصغيرة ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للشباب 2019 الذي تنفذه حالياً.

الورشة الأولى جاءت تعريفية لمشروع التمكين الاقتصادي، إذ تعرف أصحاب المشاريع خلالها على الإجراءات والضوابط المتبعة خلال مراحل تنفيذ المشاريع وكيفية تمويلها .

أما ورشة العمل الثانية فكانت حول “ريادة الأعمال” والتعريف بمفهوم الإدارة وعناصرها الأساسية، والورشة الثالثة “الإدارة المالية للمشاريع الصغيرة”، وجميعها قدمها استشاري المشروع خالد الجنيد ممثل مكتب ريدان للمحاسبة والاستشارات.

وأقامت العون المباشر جلسة “استشارات قانونية” مع الدكتور هشام بازرعة ممثل مكتب العربي للمحاماة والاستشارات القانونية، ونفذت الورشة الرابعة في مجال “التسويق والمبيعات” للمدرب مالك الصبري.

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وقالت القائم بأعمال مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة إن الشباب لديهم طاقات كبيرة لإدارة الأعمال، ما يحتم رعايتهم وتأهيلهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً بهدف إيجاد فرص عمل مستقرة ودخل مالي جيد لتحسين مستواهم المعيشي فضلاً عن المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأكدت أن تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير الدعم اللوجيستي لهم من أهم أولويات العون المباشر ، مشيرة إلى أن هدف هذه المرحلة هو زيادة المعرفة ورفع الوعي لدى أصحاب المشاريع المتأهلة في مجالات الإدارة والتسويق والمبيعات والجانب القانوني، كأساس لأي أنشطة للمشاريع الصغيرة لينطلقوا بخطى صحيحة نحو سوق العمل.

وأوضحت بازرعة أهمية التدريب والتأهيل في الارتقاء بمستوى المشاريع وتعزيز قدراتها بما يؤثر على إنتاجيتها وتسويقها وأرباحها ويسهم في حركة التنمية الاقتصادية.

وقالت ضابط برنامج التمكين الاقتصادي بمكتب العون المباشر تغريد علي، إن الورشات هدفت إلى تعريف أصحاب المشاريع المتأهلة، بمراحل مشروع التمكين الاقتصادي والإجراءات وضوابط التمويل ومفاهيم الإدارة وعناصرها الرئيسية.

وهدفت كذلك إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم والمهارات الأساسية في التسويق والمبيعات والإدارة المالية للمشاريع وتبادل الخبرات والتشبيك فيما بينهم ليكونوا أكثر فاعلية في إدارة مشاريعهم الصغيرة، وتمت أيضاً الإجابة عن استفساراتهم القانونية بخصوص العمل بشكل رسمي وقانوني وإجراءات التسجيل لدى الجهات الحكومية.