شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

في تمام الساعة 04:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.05% لتتداول عند 1,465.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,464.30$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,463.60$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.95 مقارنة بالافتتاحية عند 97.93.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات بأن تعكس القراءة الأولية للقطاع الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 51.2 مقابل 50.6 في تشرين الأول/أكتوبر.

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وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى 95.8 مقارنة 95.7 في القراءة الأولية السابقة ومقابل 95.5 في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 29-30 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم الإقرار خلاله خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو قد دعا مؤخراً الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر إلى بكين لإجراء المزيد من المحادثات خلال الشهر الجاري، وذلك وفقاً لما أفادت به صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست بالأمس، ومن المرجح أن تؤجل واشنطون التعريفات الجديدة المقرر تطبيقها في منتصف الشهر المقبل على السلع الصينية حتى في حالة عدم التوصل لاتفاق بحلول ذلك الوقت.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يوقع قريباً على مشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج والذي تم إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي وذلك قبل أن يتم طرح التشريع الذي يدعم المحتجين في هونج كونج للتصويت عليه في مجلس النواب، ذلك التشريع الذي تم مهاجمته بشكل جلي من قبل بكين والذي قد يلقي بظلاله على فرص حلحلة الخلافات القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.