شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الجمعة وسط تسعير الأسواق لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

هذا وقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو قد دعا مؤخراً الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر إلى بكين لإجراء المزيد من المحادثات خلال الشهر الجاري، وذلك وفقاً لما أفادت به صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست بالأمس، ومن المرجح أن تؤجل واشنطون التعريفات الجديدة المقرر تطبيقها في منتصف الشهر المقبل على السلع الصينية حتى في حالة عدم التوصل لاتفاق بحلول ذلك الوقت.

بخلاف ذلك، من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريباً على مشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج والذي تم إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأربعاء وذلك قبل أن يتم طرح التشريع الذي يدعم المحتجين في هونج كونج للتصويت عليه في مجلس النواب، ذلك التشريع الذي تم مهاجمته بشكل جلي من قبل بكين والذي قد يلقي بظلاله على فرص حلحلة الخلافات القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.50% ليربح 8.38 نقطة ويصل إلى المستوى 1,697.76، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.61% ليربح هو الأخر 141.60 نقطة ويصل إلى المستوى 23,180.18.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.17% ليخسر 6.65 نقطة ويصل إلى المستوى 3,882.95، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.04% ليربح 1.26 نقطة ويصل إلى المستوى 2,904.90.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.23% ليربح 61.59 نقطة ويصل إلى المستوى 26,528.47، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.20% ليربح هو الأخر 4.12 نقطة ويصل إلى المستوى 2,100.72.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.20% ليخسر 22.14 نقطة ويصل إلى المستوى 10,936.02، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.57% ليربح 37.79 نقطة ويصل إلى المستوى 6,710.70.