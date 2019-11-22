شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا يزال بصدد ثالث خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.6788، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6787، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6795، بينما حقق الأدنى له عند 0.6786.

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هذا قد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن استراليا لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.9 مقابل اتساع عند 50.0 والتي عدلت من اتساع عند 50.1 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما انكمش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 49.5 مقابل اتساع عند 50.1 والتي عدت من اتساع عند 50.8 في تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات بأن تعكس القراءة الأولية للقطاع الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 51.2 مقابل 50.6 في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 95.8 مقارنة بما قيمته 95.7 في القراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل 95.5 في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الثلاثاء المقبل الكشف عن قراءة ثقة المستهلك الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.