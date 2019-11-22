شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 70 سلعة وخدمة في أكتوبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

كشفت هيئة الإحصاء عن انخفاض أسعار 70 سلعة وخدمة في شهر أكتوبر الماضي، مقابل ارتفاع 96 سلعة وخدمة من إجمالي 167 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.

ووفقًا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في ”الخليج 365” استنادًا على البيانات الصادرة عن الإحصاء الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر أكتوبر الماضي، فإن قطاع الأغذية والمشروبات يتضمن 91 سلعة انخفضت أسعار 39 سلعة منها، وتصدر التين المحلي السلع الأكثر انخفاضًا بنحو 6.11%.

وأشار الرصد إلى أن الخيار المحلي تصدر السلع والخدمات الأكثر ارتفاعًا في قطاع الأغذية والمشروبات في أكتوبر الماضي، بنسبة 6%، مقارنة بشهر سبتمبر 2019.

ولفت الرصد إلى أن حديد تسليح «10 مم وطني» تصدر أكثر السلع والخدمات انخفاضًا في الأسعار بقطاع السلع الإنشائية، خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3.18%، تلاه حديد تسليح «8 مم وطني» بتراجع 2.89%.

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وأوضح الرصد أن الخشب التشيلي تصدر أكثر السلع والخدمات تصدر قائمة السلع الإنشائية ارتفاعا في أكتوبر الماضي بنسبة 1.48%، تلاه الإسمنت الأسود الوطني بنسبة 0.98% وذلك مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وفي قطاع الأعلاف والحيوانات الحية تصدرت سلعة «غنم حري» قائمة الانخفاضات بنحو 42% عن سبتمبر الماضي، فيما تصدر الغنم السواكني قائمة الارتفاع بنسبة 1.66%.

ووفقًا للرصد فإن هيئة الإحصاء قسمت المجموعات، التي تتضمن 167 سلعة إلى: 91 سلعة بقطاع الأغذية والمشروبات و38 للسلع الإنشائية، و12 للأعلاف والحيوانات الحية، و10 للملابس، وأربعة قطاعات لكل من المنظفات والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة، وثلاثة قطاعات للصحة، وقطاعين لكل من الفنادق والشقق المفروشة وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، وقطاع واحد للتبغ.