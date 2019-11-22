شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة «الرؤية القيادية» لمحافظ ساما والان نبدء بالتفاصيل
وجائزة «الرؤية القيادية» هي أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية لمحافظي البنوك المركزية وقيادات المؤسسات المالية العربية والدولية، ومنح الخليفي الجائزة بإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، خلال اجتماعها في بيروت أمس.
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