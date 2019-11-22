شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة «الرؤية القيادية» لمحافظ ساما والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، منح جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019» إلى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA د. أحمد الخليفي، تقديرا لجهوده وإنجازاته ودوره الرائد في إدارة السياسة النقدية في المملكة العربية السعودية ، والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديرا للانجازات التي حققها على مستوى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي وضعت المملكة على خارطة النهضة الاقتصادية بمعايير دولية غير مسبوقة، وآخرها انضمامها إلى مجموعة فاتف». وجائزة «الرؤية القيادية» هي أرقى جائزة يمنحها اتحاد المصارف العربية لمحافظي البنوك المركزية وقيادات المؤسسات المالية العربية والدولية، ومنح الخليفي الجائزة بإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، خلال اجتماعها في بيروت أمس.

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