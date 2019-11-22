شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية»: «التكلفة» أفضل آلية لتسعير المنتجات والخدمات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت خلال برنامج تدريبي نظمه البنك بالتعاون مع مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية أن البنك يقدم خدمات مالية مباشرة تتمثل في تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة، ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، كما يقدم خدمات غير مالية عن طريق مركز «دلني» للأعمال والتي تتنوع ما بين التدريب والاستشارات والإرشاد، والتدريب والتسويق.
ودعت القحطاني إلى استحداث وسائل جديدة، لتسعير السلع والبضائع والخدمات. وأوضحت أن أفضل طريقة لتسعير منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي «التسعير على أساس التكلفة»؛ كونها بسيطة وواضحة، وعلى كل من يرغب في تسعير سلعة أو خدمة أن يجيب على أسئلة عدة منها: «هل المنتج أفضل من المنتجات المنافسة، وهل يمكن تسويقه بطريقة جيدة، وهل سيقبل السوق عليه بهذا السعر؟» فبعد الإجابة على هذه الأسئلة يمكن تحديد الرقم المناسب لسعر المنتج. ودعت إلى الاهتمام بتطوير العروض، وترويج المنتجات، وتحديدها بمدة معينة، وهي طريقة ناجحة لزيادة المبيعات، وإذا كان سعر المنتج ملائما فإن المستهلكين سوف يروجون له.
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