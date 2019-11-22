شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يكرم «أرامكو» والان نبدء بالتفاصيل

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، أرامكو السعودية ؛ لحصولها على جائزة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الذي نظمته المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعاية سموه في محافظة الأحساء.

ويشارك في فعاليات الملتقى الذي يتم تنظيمه تحت عنوان «السياحة والأمن رافدان للتنمية»، عدد من كبار المسؤولين ووزراء السياحة وقادة الأمن العام والسياحي على المستوى العربي.

وقال نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، نبيل الجامع: «يعكس هذا التكريم اهتمام أرامكو السعودية بالتنمية في القطاعات الحيوية، ومنها القطاع السياحي، بوصفه أحد روافد التنمية المهمة، والذي أصبح مصدرا من مصادر تنويع الاقتصاد. وقد شهدت العديد من المواقع التراثية والسياحية طفرة تنموية كبيرة، ومنها محافظة الأحساء والتي تحظى بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية لتطوير منظومتها السياحية، خاصة وأنها عاصمة السياحة العربية لعام 2019، إضافة إلى إقرارها ضمن قائمة التراث العالمي».