شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الطائرات المروحية تعزز حضورها العالمي في معرض دبي للطيران والان نبدء بالتفاصيل

ترعى شركة الطائرات المروحية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، معرض دبي للطيران كراعٍ بلاتيني.

وانطلقت أعمال المعرض في مطار آل مكتوم الدولي – «دبي وورلد سنتر»، وسيستمر حتى 21 من الشهر الحالي، وذلك وسط حضورِ بارز لكبار الشخصيات من أهم الشركات الإقليمية والعالمية، والمتخصصة في قطاع الطيران والسياحة والسفر.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية يحيى بن حمود الغريبي: «نحن سعداء بمشاركتنا الأولى والنوعية في المعرض كأول شركة مشغّلة للطائرات العمودية التجارية على مستوى المملكة العربية السعودية، ونحن واثقون بأن تأسيس هذه الشركة يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز قطاع النقل الجوي في المملكة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 عبر إطلاق وتشغيل رحلات الطائرات العمودية التجارية في جميع مناطق المملكة، وتوفير هذه الخدمات لكبار الشخصيات ورجال الأعمال والرحلات السياحية ورحلات ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى خدمات الإسعاف الجوي». وأكد الغريبي أن معرض دبي للطيران يمثل منصّة ناجحة وفرصة متميزة لتعزيز العلاقات مع الشركات العالمية وصناع القرار.

وبرزت شركة الطائرات المروحية خلال المعرض كشركة سعودية رئيسية في قطاع الطيران العمودي التجاري، حيث استضاف الرئيس التنفيذي وعدد من قيادات الشركة رؤساء وكبار التنفيذيين في عدد من الشركات المتخصصة في صناعة الطيران وكبار المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين في تطوير هذا القطاع بالمملكة، وتم البحث في فرص بناء الشراكات وعقد الصفقات خلال الفترة القادمة، خصوصًا فيما يتعلق بشراء أحدث نماذج الطائرات العمودية المعتمدة عالميًا.