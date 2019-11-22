أسبوع إيجابي لـ «العربية» و «الإمارات دبي الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

طغت عمليات البيع على مؤشرات الأسهم المحلية، عقب أسبوع واحد على انقضاء النتائج الفصلية للشركات، والتي جاءت متفاوتة بين الخسارة والربحية، مع ملاحظة تسجيل بعض الأسهم أداء أسبوعياً جيداً، بالرغم من الأداء السلبي لأسهم أخرى والتي تراجعت بمؤشر سوق أبوظبي بنسبة أسبوعية 1.87%، وهبطت ب«دبي» 0.6%.

اجتذب «العربية للطيران» أكثر التداولات خلال أسبوع في سوق دبي، بقيمة 166 مليون درهم، وارتفع 2.14% مغلقاً عند 1.43 درهم، فيما استقطب «الإمارات دبي الوطني» سيولة ب121 مليون درهم، وارتفع على إثرها 2.99% مغلقاً عند 12.05 درهم.

ومن بين الأسهم التي شهدت أداء إيجابياً، سهم «العالمية القابضة»، حيث احتل المركز الثالث في التداولات بسوق أبوظبي، مستقطباً 67.68 مليون درهم، وارتفع بنسبة أسبوعية 7.62% ليغلق عند 5.65 درهم.

وتركزت مشتريات الأجانب (غير العرب) على «العربية للطيران»، و«الإمارات دبي الوطني» و«دانة غاز» الذي ارتفع بنسبة أسبوعية 2.39% مغلقاً عند 0.9 درهم، بالإضافة إلى «جي إف إتش» رغم نزوله 2.35%.

وسجلت السيولة الأسبوعية في الأسواق 2.3 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في دبي، و1.09 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.35 مليار سهم، توزعت بواقع 948.6 مليون سهم في دبي، و399.5 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 24.57 ألف صفقة.