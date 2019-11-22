شكرا لقرائتكم خبر عن «ريد هات» تنظم جولة في جامعات الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” نظمت شركة ريد هات، جولة لموظفيها من السيدات إلى جامعتي «الإمارات» والجامعة الأمريكية في الشارقة في دولة الإمارات لتسليط الضوء على أهمية المسارات المهنية في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر وعالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للسيدات في الشرق الأوسط.

قاد المبادرة فريق مكون من أربع موظفات في شركة ريد هات، وتركزت الجولة على التفاعل مع الطالبات الجامعيات لتعريفهن بأهمية المسارات المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وناقش الفريق مع الطالبات أهمية البرمجيات مفتوحة المصدر في تعزيز التحول الرقمي لقطاعات الأعمال إلى جانب تسليط الضوء على المهارات التقنية وغير التقنية اللازمة للحصول على مسارات مهنية ناجحة في عالم تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات مفتوحة المصدر.

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