«تنظيم الاتصالات» تعرّف الجهات الحكومية بالخدمات السحابية

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عقد فريق الخدمات السحابية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة تقنية تفاعلية دعا إليها عدد من الجهات الاتحادية، عرضت خلالها عدة طرق وأساليب للاستفادة من الخدمات السحابية بنسختها الثانية.

وهدفت الهيئة من خلال هذه الورشة إلى نشر التوعية حول أهمية الاعتماد على الخدمات السحابية في الهيئات الحكومية، والفوائد التي تعود على القطاع العام نتيجة استخدام هذه التقنية مثل تخفيض النفقات المالية والتشغيلية، والمرونة في مطابقة احتياجات الأعمال لتتناسب مع المطالب، وزيادة التركيز على تقديم الخدمات الأساسية.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: الحوسبة السحابية إحدى محاور التمكين للتحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تسهم في توفير بنية تحتية رقمية ذكية تستوعب التطورات الرقمية وتعزز التصنيف العالمي للدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن هذا المنطلق وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تعمل الهيئة بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية في الدولة على أن تكون الإمارات مركزاً إقليمياً جديداً للحوسبة السحابية، بما يحقق رؤية الإمارات في الوصول إلى اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد.

وأكد المنصوري أن هذه الورشة تؤكد التزام الهيئة بنشر الوعي حول أهمية الاستخدام الأمثل للخدمات السحابية، وأضاف بالقول: «إن المؤسسات والشركات التي لا تنتهج سياسة البيئة «السحابية» ستصبح نادرة بحلول العام 2020، وبينما اعتمد القطاع الخاص مبكراً على البيئة السحابية بأشكالها، يحتاج القطاع الحكومي إلى مزيد من العمل للاستفادة المثلى من اقتصاديات الحوسبة السحابية».

وخلال الورشة تعرف المشاركون على أهم ميزات الخدمة السحابية التي توفرها الهيئة، من خلال اعتمادها على منصة Cloud Director المنصة الرائدة في تقديم الخدمات السحابية، والتي تستخدمها مجموعة من موفري الخدمات السحابية الأكثر شهرة في العالم لتشغيل وإدارة أعمال الخدمات السحابية الناجحة. حيث تتميز هذه المنصة بتقديم موارد سحابية آمنة وفعالة ومرنة لآلاف الشركات وفرق تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم.