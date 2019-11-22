«سياحة رأس الخيمة» تطرح مسابقة لابتكار وجهة المغامرات المقبلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة استجابة واسعة للمسابقة التي أطلقتها مؤخراً لابتكار وجهة المغامرات المقبلة على جبل جيس، والتي تتمحور حول تقديم مفهوم منتج سياحي جديد في إمارة رأس الخيمة. واستقطبت المسابقة العديد من المشاركات من طلاب الجامعات ورواد الأعمال من شركات ناشئة من مختلف أنحاء الدولة، حيث شملت المشاريع المقدمة مخططات مصورة ورسوماً توضيحية وصوراً فوتوغرافية، ولوحات مرسومة، وأفكاراً مكتوبة وتصاميم جرافيكية. ونظراً لما لاقته من استجابة واسعة، تفتح المسابقة الآن باب المشاركة أمام جميع مواطني وسكان دولة الإمارات ليكونوا جزءاً من ابتكار معلم متميز جديد على قمة جبل جيس.

وبإمكان المتسابقين تقديم المفاهيم والأفكار حتى 15 ديسمبر 2019، حيث سيتم تقييم التصاميم وإعطاؤها فرصة المشاركة والفوز بجائزة قدرها 100 ألف درهم. ونظراً لأهمية المسابقة وحجم جائزتها وعدد المشاركين فيها، تضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء في قطاعات السفر والسياحة والإنشاءات والضيافة في رأس الخيمة. وسيترأس اللجنة راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بدعم من عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»؛ وأليسون غرينيل الرئيس التنفيذي لشركة راك للضيافة؛ وكريستوفر هيويت نائب الرئيس في مجموعة الحمرا؛ وراديك ستريجسيك العضو المنتدب في شركة «هوليداي مومنتس»، أحد أكبر شركاء هيئة السياحة من شركات إدارة الوجهات.

وقال عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «تتمتع إمارة رأس الخيمة بالعديد من المقومات المتميزة، أبرزها نطاق الابتكار والإبداع الواسع الذي يدفع عجلة مبادراتها للترويج السياحي. فقد ساهمت المبادرات التي تطلقها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على مدار العام في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية كوجهة رائدة، ومن هنا تأتي أهمية إطلاق هذه المسابقة لابتكار مفهوم منتج سياحي جديد على جبل جيس لتوفير منصة مثالية تتيح للجميع فرصة المساهمة في ابتكار وجهة جديدة تضيف مزيداً من الجاذبية على جبل جيس. ونتطلع قدماً للاطلاع على الأفكار المبتكرة التي يمكن تحويلها إلى معالم جديدة تثري المشهد السياحي المتنوع في إمارة رأس الخيمة».