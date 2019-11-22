شكرا لقرائتكم خبر عن صياغة اتفاق تجارة أولي «غامض» بين واشنطن وبكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ليو خه كبير فريق التفاوض الصيني مع الولايات المتحدة في الشأن التجاري إنه يحدوه تفاؤل حذر بشأن التوصل لاتفاق مع واشنطن، حسبما نقلت «بلومبيرج» عن كلمة أدلى بها ليو في بكين، يوم الخميس.وشرح ليو أيضاً خطط الصين نحو إصلاح مشروعات الدولة وفتح القطاع المالي وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، وهي قضايا في صميم مطالب الولايات المتحدة بشأن تغيير النظام الاقتصادي الصيني.وتخوض كل من بكين وواشنطن منذ أكثر من عام حرباً تجارية، بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة أساسية بدافع الغضب من تصدير الصين كميات من البضائع إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تصدره بلاده إلى الصين.وكان ترامب أعلن في أكتوبر الماضي توافقاً على اتفاق جزئي بين البلدين، إلا أنه لم يتضح حتى الآن متى سيتم توقيع هذا الاتفاق.وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء نقلت «رويترز» عن خبراء تجارة ومصادر قريبة من البيت الأبيض أن الانتهاء من اتفاق تجارة «المرحلة الأولى» بين الولايات المتحدة والصين قد يتأخر إلى العام القادم، مع ممارسة بكين ضغوطاً للتراجع عن مزيد من الرسوم، ومواجهة إدارة ترامب ذلك بتشديد طلباتها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين قال خلال مؤتمر صحفي في 11 أكتوبر إن صياغة اتفاق تجارة أولي قد تستغرق حتى خمسة أسابيع.لكن الاتفاق مازال بعيد المنال بعد خمسة أسابيع من ذلك، بل وقد تزداد المفاوضات تعقيدا، حسبما علمت رويترز من خبراء تجارة ومصادر أحيطت علماً بتطورات المحادثات.إلى ذلك، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي من تداعيات التوترات التجارية الحالية على الصعيد الدولي وبخاصة بين الصين والولايات المتحدة، قائلة إن هذه التوترات يمكن أن تقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8% خلال العام المقبل.وقالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي يوم الخميس في ختام مناقشات المائدة المستديرة مع رئيس وزراء الصين لي كيشيانج ورؤساء خمس منظمات دولية أخرى في بكين إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بحالة «تباطؤ متزامن».وأضافت جورجيفا أن 90% من اقتصادات العالم تتباطأ خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت 75% من اقتصادات العالم تسجل نمواً منذ عامين، أي قبل نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى أنه في حين توجد عوامل عديدة وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي حالياً، فإن التوترات التجارية وحالة الغموض الناجمة عنها تعتبر من العوامل الرئيسية للتباطؤ.ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 6.1% قبل أن يتراجع معدل النمو إلى 6% خلال العام المقبل.(وكالات)

الملكية الفكرية

قال مصدر إن ترامب والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يدركان أن التراجع عن الرسوم في اتفاق لا يعالج قضايا محورية مثل حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لن يكون جيداً للولايات المتحدة.

وكان مسؤولون من بكين لمحوا في وقت سابق إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج وترامب قد يوقعان اتفاقاً في أوائل ديسمبر كانون الأول. ويقول بعض الخبراء إن الموعد التالي المرتقب هو 15 ديسمبر/‏كانون الأول الذي من المقرر أن تدخل فيه رسوم على سلع صينية قيمتها 156 مليار دولار حيز التنفيذ، بما في ذلك منتجات يشيع التهادي بها خلال موسم العطلات مثل الإلكترونيات وزينة عيد الميلاد.

واكتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول إلى الصحفيين في البيت الأبيض الأربعاء إن الولايات المتحدة تواصل المحادثات مع الصين مع محاولة الجانبين إبرام اتفاق تجارة المرحلة واحد.