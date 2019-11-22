كيسنجر يحذّر من تحول النزاع التجاري إلى حرب بين واشنطن وبكين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال هنري كيسنجر إن الصين والولايات المتحدة «على أعتاب حرب باردة» محذراً من أن الصراع بين البلدين قد يكون أسوأ من الحرب العالمية الأولى إذا تم ترك الأمور تمضي بدون سيطرة. وحذر وزير الخارجية الأمريكي السابق يوم الخميس من أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يتحول إلى حرب فعلية بين البلدين العملاقين الواقعين على المحيط الهادئ.وكيسنجر (96 عاماً) وزير الخارجية في عهد الرئيس ريتشادر نيكسون، يعد مهندس التقارب التاريخي بين القوتين الكبريين في سبعينيات القرن الماضي.في كلمة أمام جلسة «منتدى الاقتصاد الجديد» المعني بموضوعات الحوكمة العالمية وأسواق المال والتجارة والتكنولوجيا والتغير المناخي، نظمته «بلومبيرج» في بكين، عبر كيسنجر عن قلقه من المواجهة التجارية الجارية بين واشنطن وبكين منذ العام الماضي، والتي تتمثل بتبادل فرض رسوم تجارية على وارداتهما.

أسلحة أقوى بكثير

وقال محذراً «إذا تركنا النزاع يتصاعد، فقد تكون النتيجة أسوأ مما حدث في أوروبا» في القرن العشرين. وأضاف أن «الحرب العالمية الأولى اندلعت نتيجة أزمة صغيرة نسبياً (...) بينما الأسلحة أقوى بكثير اليوم».

وإلى جانب خلافهما التجاري، يتواجه البلدان استراتيجياً خصوصاً بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي اللذين تؤكد الصين سيادتها عليهما.

وقال كيسنجر إن «الصين قوة اقتصادية كبرى ونحن كذلك (...) ونحن محكومون بأن تتضارب مصالحنا في كل مكان في العالم».

وأضاف أنه خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، كان وضع خطة لخفض القدرات النووية للقوتين على رأس الأولويات.

ولكن وبما أن النزاعات بين الولايات المتحدة والصين كانت دائما «غير فعلية»، حذر كيسنجر من أن واشنطن لا تملك إطاراً للتعامل مع بكين «كقوة عسكرية».

وتابع أنه إذا واصل الطرفان النظر إلى «كل قضية في العالم على أنها نزاع بينهما»، فقد يكون ذلك «خطراً على البشرية».

ورأى أن المفاوضات التجارية بين البلدين ليست سوى «بديل» لمفاوضات أكثر أهمية بشأن خلافات بين واشنطن وبكين، بما في ذلك التوتر بشأن هونغ كونغ.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الاضطرابات في هونج كونج يمكن أن تشكل «الشرارة» لحرب باردة جديدة، قال كيسنجر إنه يأمل أن تتم تسوية هذه القضية «بالمفاوضات».

وكان كيسنجر سافر في 1971 سراً إلى بكين لبدء محادثات حول العلاقات بين الولايات المتحدة والصين الشيوعية.

وهو يلقى إلى اليوم تقديراً في الصين التي تستقبله بحفاوة عندما يزورها، والتقى الرئيس شي جين بينج عندما زار بكين في تشرين الثاني/‏نوفمبر من العام الماضي.

نائب الرئيس الصيني

وأشارت بلومبيرج إلى أن حديث كيسنجر جاء بعد ساعات من حديث نائب الرئيس الصيني وانج كيشان أمام «منتدى نيكست أينشتاين» (منتدى أينشتاين القادم) الذي قال فيه إن بلاده ملتزمة بالسلام وستسعى إليه من خلال تغيير السياسات رغم أنها تواجه تحديات في الداخل والخارج.

وقال نائب الرئيس الصيني «عندما يكون الاختيار بين الحرب والسلام، اختار الشعب الصيني السلام بقوة. الإنسانية تعتز بالسلام... علينا التخلي عن التفكير بطريقة المعادلة الصفرية وعقلية الحرب الباردة».

يأتي ذلك فيما تحاول الصين والولايات المتحدة الوصول إلى اتفاق تجاري جزئي في ظل اتساع التوترات الأوسع نطاقاً بينهما، والتي تبدأ من ملف حقوق الإنسان والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ ومراكز اعتقال المسلمين في منطقة شينجيانج وتصل إلى المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين في بحر الصين الجنوبي. يذكر أن الحلقة النقاشية التي عقدها منتدى الاقتصاد الجديد ضمت بيل جيتس مؤسس إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت ووزير الخزانة الأمريكي الأسبق هانك بولسون. (وكالات)