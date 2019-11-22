البنك الدولي يدعو الصين إلى القيام بإصلاحات «أساسية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الخميس الصين إلى إقرار إصلاحات جديدة معتبراً أنها «أساسية» للاقتصاد الصيني، منضماً بذلك إلى مطالب الولايات المتحدة في سياق حربها التجارية مع الصين.

وقال مالباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ومسؤولي منظمات دولية «تجنباً لتباطؤ (اقتصادي) أكبر، من الأساسي إيجاد تسوية للعلاقات التجارية الثنائية».

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين مالباس الذي يعتبر من «صقور» الإدارة الأمريكية في منصبه في الربيع، إذ تقوم الولايات المتحدة تقليدياً بتعيين رئيس المؤسسة المالية التي تتخذ مقراً لها في واشنطن.

وأوضح مالباس أنه دعا خلال لقائه مع رئيس الحكومة الصينية إلى «إصلاحات جديدة وإلى تحرير» الاقتصاد.

وتندرج دعوات مالباس الذي وجه الكثير من الانتقادات للصين حين كان لا يزال مسؤولا في الخزانة الأمريكية، في خط مطالب أعربت عنها واشنطن. وقال إن على الصين أن «تحد من دعمها للشركات العامة» و«تزيل الحواجز أمام المنافسة»، في وقت تقوم حرب تجارية منذ العام الماضي بين بكين وواشنطن على وقع زيادات متبادلة في الرسوم الجمركية. ورأى أن «تطبيق (هذه الإصلاحات) أليم، لكنها أساسية للحد من التباين ورفع المستوى المعيشي».

من جهته أكد لي أن بلاده ستكثف سياسة الانفتاح التي تعتمدها، في وقت تشكو الإدارة الأمريكية باستمرار من معاملة غير عادلة للشركات الأجنبية في الصين. (أ.ف.ب)