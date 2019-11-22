شكرا لقرائتكم خبر عن «هوست ميكر» تدخل الشرق الأوسط عبر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت «هوست ميكر»- الشركة الأوروبية المختصة في مجال تشغيل وإدارة منازل العطلات- عن دخولها منطقة الشرق الأوسط عبر إطلاق عملياتها رسمياً في دبي. ويأتي التوسع الجديد للشركة في إطار رؤيتها العالمية لمساعدة المستثمرين العقاريين وملاك العقارات وأصحاب المنازل على إطلاق الإمكانات الكاملة لمنازلهم وتعزيز الإيرادات.

ومن المقرر أن تباشر الشركة عملياتها في دبي من خلال خطتها الأساسية «إيسينشال» التي ستكون متاحة من 20 نوفمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «هوست ميكر» تدخل الشرق الأوسط عبر دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.