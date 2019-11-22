غموض آفاق التجارة يضغط على النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس الخميس، في الوقت الذي أججت فيه توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن احتجاجات مستمرة في هونج كونج، المخاوف من أن اتفاقاً تنعقد الآمال على إبرامه منذ فترة طويلة لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ربما يتأجل.وحذر خبراء تجارة من أن الانتهاء من اتفاق «المرحلة الأولى»، قد يتأخر إلى العام القادم، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق الأسواق من أن المفاوضات، قد تتلقى ضربة مع موافقة مجلس النواب الأمريكي على تشريعين يستهدفان دعم الاحتجاجات في هونج كونج، وهو ما يلقى معارضة كبيرة من الصين.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.35 في المئة إلى 62.18 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.35 في المئة إلى 56.81 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بشدة أمس الأربعاء، بفعل بيانات إيجابية بشأن المخزونات الأمريكية.وتؤثر الحرب التجارية في احتمالات النمو العالمي وهيمنت على توقعات الطلب على النفط في المستقبل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يميل إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.وطغى المناخ التشاؤمي، على التفاؤل الذي ساد بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بأقل من المتوقع عند 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر/‏تشرين الثاني.

قفزة 2%

وصعدت الأسعار 2% الأربعاء، بعد تقرير أفضل من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية ومع قول روسيا إنها ستواصل تعاونها مع «أوبك» لإبقاء سوق النفط العالمية متوازنة.

وكانت الأسعار تراجعت قليلاً بعدما أوردت «رويترز»، أن اتفاق تجارة المرحلة الأولى بين بكين وواشنطن قد لا يتم هذا العام، نقلاً عن خبراء تجارة ومصادر قريبة من البيت الأبيض. وتثير حرب التجارة المندلعة منذ 16 شهراً بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف حيال تأثيرها في الطلب النفطي.

وتحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 62.40 دولار للبرميل، مرتفعاً 1.49 دولار بما يعادل 2.5 في المئة، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط على 57.11 دولار للبرميل، بزيادة 1.90 دولار أو 3.4 في المئة.

ونمت مخزونات النفط الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما قالته إدارة معلومات الطاقة، بينما توقع المحللون زيادتها 1.5 مليون برميل، وقال معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء إن الزيادة بلغت ستة ملايين برميل. وقالت إدارة المعلومات إن استهلاك المصافي من الخام زاد 519 ألف برميل، لكن الخام المخزون بنقطة تسليم غرب تكساس الوسيط في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجع 2.3 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض له في ثلاثة أشهر.

وقال بوب ياجر، مدير العقود الآجلة لدى ميزوهو في نيويورك: «رقم (زيادة المخزون) لم يكن بضخامة تقرير معهد البترول، وثانياً، تراجع المخزون في كاشينج كان هائلاً. هذا موقع التسليم لبورصة نيويورك التجارية، ولذا يكون أثره ضخماً».

تدعمت أسعار النفط أيضاً بتصريحات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستواصل التعاون بموجب اتفاق خفض المعروض العالمي مع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

تجتمع «أوبك» يوم 5 ديسمبر/‏كانون الأول في فيينا، وتعقب ذلك محادثات مع مجموعة من المصدرين الآخرين، من بينهم روسيا، في إطار ما بات يعرف بتحالف أوبك بلس.

وقال تاكاشي تسوكيوكا، رئيس جمعية البترول اليابانية، أمس الخميس إنه من المرجح أن تتفق «أوبك» ومنتجون آخرون على تمديد اتفاق قائم لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حين يجتمعون الشهر القادم. «رويترز»