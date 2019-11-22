شكرا لقرائتكم خبر عن «إكوينور» تنقل شحنة زيت وقود نادرة إلى الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر تجارية وبيانات شحن بأن «إكوينور» أفرغت شحنة نادرة من زيت الوقود المنخفض الكبريت بشدة من النرويج الأسبوع الماضي في الفجيرة، لتلبية الطلب الناجم عن تشديد القواعد على انبعاثات وقود السفن اعتباراً من يناير/‏ كانون الثاني.

وقالت خمسة مصادر رفضت نشر أسمائها،إن الشحنة البالغة 130 ألف طن بيعت لشركة «أرامكو» للتجارة. (رويترز)

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