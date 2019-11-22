«أمريكية الإمارات» تنظم معرض السيارات المعدّلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

برعاية محمد أحمد بن سليم، بطل الراليات الإماراتي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس نادي السيارات والسياحة في الإمارات، وبحضور عوض محمد بن الشيخ مجرن، نظمت الجامعة الأمريكية في الإمارات في مقرها في مدينة دبي الأكاديمية، معرضاً للسيارات بدورته التاسعة على التوالي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و 20 من الشهر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مثنى غني عبد الرزاق، رئيس الجامعة في الإمارات وأعضاء هيئة التدريس، ونخبة من المدوّنين ورواّد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حضور كبير من الطلبة المشاركين وعائلاتهم، إلى جانبهم فريق من شرطة دبي والإسعاف والدّفاع المدني.

وخلال افتتاح معرض السيارات، ذكر الدكتور مثنى غني عبد الرزاق: «يسرنا أن نوّفر في ربوع جامعتنا العديد من الأنشطة الطلابية والتي من خلالها نفتح المجال لهم لممارسة هواياتهم وإظهار إبداعاتهم وابتكاراتهم والتي تأخذهم بعيداً عن أجواء الدراسة والروتين الأكاديمي اليومي. إن هذا الحدث هو أكبر دليل على أن الجامعة اليوم لم تعد مكاناً للدراسة فقط ،وإنما مكان لولادة أفكار جديدة،ومواهب متنوعة ومكاناً لتفريغ كل الطاقات بطريقة إيجابية، خصوصاً ما يحتويه هذا المعرض من ألعاب وفعاليات ومسابقات كلها كفيلة بأن تعيدهم إلى مقاعد دراستهم وهم في أعلى مستويات النشاط والحماسة». وتخلل معرض السيارات الذي أقيم في ساحة الجامعة العديد من الرياضات والسباقات المتنوعة، بالإضافة إلى عروض الدرفت المثيرة ومسابقة أجمل سيارة من حيث النوع والتصميم، والتي أضافت بدورها الكثير من الحماسة والتشويق. كما تضمن المعرض مشاركة سيارات من أنواع مختلفة منها الكلاسيكية والمعدلة.