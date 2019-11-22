شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختتم التعاملات على انخفاض متأثرة بعدم اليقين بشأن الملف التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس متأثرة بعدم اليقين السائد في الأسواق العالمية بشأن الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتضارب التصريحات من هنا وهناك في هذا الصدد.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدد الصين بزيادة الرسوم الجمركية على صادراتها لواشنطن إذا لم تبرم الاتفاق التجاري المرحلي مع إدارته، وأكد أن بكين لم تعرض امتيازات كافية لإرضائه.



ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة الصينية على أن هناك اتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي وأنها لا تزال مستمر رغم تصريحات وتهديدات "ترامب".



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية بأن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد استقر عند 227 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ خمسة أشهر.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 2.8% وأغلق عند 58.58 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.6 دولار وأقل سعر عند 56.6 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 2.5% مغلقا عند 63.97 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.03 دولار وأقل سعر عند 61.9 دولار.



وفي نهاية التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 27766 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27828 نقطة وأقل مستوى عند 27708 نقاط.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 8506 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 8530 نقطة وأقل مستوى عند 8487 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3103 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3110 نقاط وأقل مستوى عند 3094 نقطة.