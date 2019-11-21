شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض قليلاً أمام الدولار مع متابعة الحملات الانتخابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مع متابعة الأسواق للحملات الانتخابية لحزبي المحافظين والعمال وغيرهما من المرشحين في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع انعقادها في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول.



كان رئيس الوزراء "بوريس جونسون" قد تفوق في استطلاعات الرأي على زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" في المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما هذا الأسبوع.



وحاول "كوربين" اليوم التعهد بالتزامات وخطط اقتصادية لامعة وبراقة للناخبين أمام حشود انتخابية من مؤيدي حزب العمال، وكان من بينها زيادة المعاشات وودعم سوق العمل وغير ذلك.

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أما "جونسون"، فلا يزال حزب المحافظين الذي يتزعمه يركز على ضرورة تنفيذ "بريكست" في موعده الذي تم تأجيله إلى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



وكان رئيس الوزراء قد ذكر سابقا بأنه يريد تنفيذ "بريكست" في أسرع وقت ممكن من أجل التركيز على شؤون أخرى أكثر أهمية مثل تحسين معيشة المواطنين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2901، وسجل أعلى سعر عند 1.297 وأقل سعر عند 1.2893.