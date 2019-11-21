شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي الجلسة عند أدنى مستوى في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار إيجابي للدولار فضلا عن متابعة التطورات على صعيد الملف التجاري بين واشنطن وبكين.



وفي ضوء هذا الملف، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الصين لم تقدم ما يكفي من الامتيازات لإرضاء واشنطن أثناء المفاوضات كما أنها لم توفر التقدم المطلوب.



وهدد "ترامب" الصين هذا الأسبوع بزيادة الرسوم الجمركية ضد صادراتها للولايات المتحدة إذا لم توقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

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وأشارت وكالات أنباء إلى أن الصين تخشى من التوقيع على مثل هذا الاتفاق في ظل تعنت إدارة "ترامب" في إلغاء الرسوم الجمركية، كما قيل إن هذا التوقيع ربما يتأجل للعام القادم.



ووفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش عند 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الول بنسبة 0.7% إلى 1463.60 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1475.9 دولار وأقل سعر عند 1462.4 دولار.