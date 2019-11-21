شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يقفز بنحو 5% بدعم من مشتريات المدير التنفيذي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد أيام من إعلان المؤسس الشريك لـ"أوبر تكنولوجيز" "ترافيز كالانيك" تقليص حصته في هذه الشركة من خلال التخلص من بعض الأسهم حوزته، اعلن المدير التنفيذي الحالي "دارا خسروهاشي" العكس اليوم.



وبحسب ما ذكرت وكالة "بيزنس إنسايدر"، فإن "خسروهاشي" أنفق 6.7 مليون دولار على شراء 250 ألف سهم في "اوبر تكنولوجيز"، وبلغ سعر السهم عند شرائه 26.75 دولار يوم الإثنين الماضي.



ويمتلك "خسروهاشي" حاليا ما يقرب من 1.53 مليون سهم في "أوبر"، بحسب ما ذكرت وثائق هيئة الأوراق المالية الأمريكية.

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أما "كالانيك"، فقد باع أسهما في "أوبر" بقيمة 882 مليون دولار منذ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونفذ هذه المبيعات في ثلاثة عمليات منفصلة.



ورغم هذه المبيعات، فإن مؤسس "أوبر" "كالانيك" لا يزال يمتلك 65 مليون سهم في شركة خدمات الركوب والتوصيل.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "أوبر" (UBER) بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.8% إلى 29.3 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 29.6 دولار وأقل سعر عند 28.5 دولار، بينما فقد ما يقرب من 38% من قيمتها منذ بداية العام حتى جلسة أمس الأربعاء.