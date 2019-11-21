شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يرتفع مع اتجاه الشركة نحو تغيير سياستها بشأن الإعلانات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات الخميس عقب إعلان شركة التواصل الاجتماعي عن أنها تدرس إمكانية تغيير استراتيجيتها بشأن الإعلانات السياسية.



يأتي إعلان "فيسبوك" بعد تعرضها لضغوط في هذا الصدد وبعد إعلان شركات أخرى في صناعة التواصل الاجتماعي عن حظر الإعلانات الموجهة على منصاتها.



وأفادت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن "فيسبوك" تحدثت مع مشرعين منتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي بشأن إحداث تغييرات بشأن الحملات الإعلانية السياسية.

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وشملت المقترحات التي ناقشتها "فيسبوك" زيادة الحد الأدنى من عدد الأشخاص المستهدفين بالإعلانات السياسية إلى بضعة آلاف من مجرد مائة شخص.



تستهدف "فيسبوك" وغيرها بهذه الخطوة السيطرة على انتشار المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر يحدث عادة بالتزامن مع وجود حملات إعلانات سياسية موجهة، والتي قيل إنها السبب في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" (FB) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 198.5 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 199.07 دولار وأقل سعر عند 196.8 دولار.