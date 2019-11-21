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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار عقب تصريحات "ترامب" السلبية وغموض الرؤية التجارية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم في ظل استمرار عدم اليقين والغموض بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الصين لم تحرز التقدم المطلوب خلال المفاوضات كما أنها لم تقدم امتيازات ترضيه مهددا بإمكانية زيادة الرسوم الجمركية ضدها لو لم توقع على المرحلة الأولى من الاتفاق االتجاري النهائي.
وتحدثت تقارير عن إمكانية تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق التجاري المرحلي إلى العام المقبل في ظل استمرار العقبات بين الطرفين.
ومن جانبها، أعربت الحكومة الصينية عن قلقها من عدم التزام واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضدها لا سيما أن الرئيس "ترامب" صرح بذلك علانية وأنه رفض إلغاء الرسوم بناء على طلب بكين.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% عند 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.
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