شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب انخفاض إضافي ليستقر دون مستوى 1470.00، مما يشير إلى توجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط دون الحاجة للارتفاع المؤقت المقترح في تقاريرنا الأخيرة، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بثبات السعر دون المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند 1447.00.

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