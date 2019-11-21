شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 21-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليتحرك دون مستوى 1.1065 الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستوى 1.0995 مبدئياً، بينما الارتقاء فوقه مطلوب لاستعادة الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الممتد عند 1.1180.

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