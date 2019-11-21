شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الصعود..والخام الأمريكي أعلى 58 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مواصلة مكاسبها التي عززتها أمس بعد بيانات المخزونات الأمريكية، وذلك على الرغم من التوترات التجارية وتفاقمها في الآونة الأخيرة الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الطلب العالمي.



وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الصين بزيادة الرسوم الجمركية ضدها لو لم توقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مشيرا إلى أن بكين لم تحرز التقدم على المستوى المطلوب خلال المفاوضات.



وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بـ1.6 مليون برميل.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بشكل سلبي عند 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 58.04 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.2 دولار وأقل سعر عند 56.6 دولار.



وارتفع "برنت" أيضاً بنسبة 1.8% إلى 63.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.7 دولار وأقل سعر عند 61.9 دولار.