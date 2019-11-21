شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بشكل طفيف متجاهلاً القلق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية على نحو طفيف، وذلك وسط تجاهل لصدور بيانات حكومية ضعيفة فضلا عن القلق في الأسواق العالمية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الصين لم تحرز التقدم على المستوى المطلوب خلال المفاوضات التجارية كما انها لم تعرض امتيازات مرضية بالنسبة لإدارته.



وتأتي هذه التصريحات عقب تهديدات الرئيس "ترامب" للحكومة الصينية بزيادة الرسوم الجمركية ضد بكين حال عم توقيع الأخيرة على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

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وذكرت تقارير بأنه ربما يتأجل التوقيع على مثل هذا الاتفاق التجاري المرحلي بين البلدين إلى العام المقبل مما أثار قلقا في الأسواق العالمية.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية انخفاض أعداد الوظائئف بالقطاع الخاص الكندي بنحو 22.6 ألف وظيفة في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7533، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7541 وأقل سعر عند 0.75.