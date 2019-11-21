ساما توجه البنوك بتوفير «مدى» لورش السيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على البنوك والمصارف العاملة في المملكة استكمال جاهزيتها استعدادا لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني «مدى»، تزامنا مع إلزام تلك المنشآت بتوفير خدمة «مدى نقاط البيع».

وبينت مؤسسة النقد أن الخطوة تأتي تحقيقا لتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الالكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي، واستكمالا لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الالكترونية، وتعزيزا لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسيلة دفع الكترونية.

وأفادت «ساما» في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف، بأنه بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، تم إلزام ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة «مدى نقاط البيع» ابتداء من 18/03/1441 الموافق 15/11/2019، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعين على جميع البنوك والمصارف التحقق من الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، وسرعة التجاوب معها، وكذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك / المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الانترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة، حسب ما تنص عليه وثيقة معايير «مدى» واتفاقيات مستوى الخدمة.