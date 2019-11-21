الكهرباء: التشغيل الاقتصادي البيئي يقلل الانبعاثات بشكل كبير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رأس نائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، المهندس وليد السعدي، الجلسة الثانية في مسار منتدى صيانة النظم الكهربائية، ضمن جدول أعمال المؤتمر الدولي السابع عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، المنعقد في دبي تحت رعاية وزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله النعيمي.

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وشاركت «الوطنية لنقل الكهرباء» بورقتي عمل، الأولى بعنوان «التشغيل البيئي الاقتصادي لمحطات الطاقة الحرارية بالمملكة .. حالة دراسية»، حيث تطرقت إلى التقليل من التكلفة المالية للتوليد عن طريق محطات التوليد التابعة للسعودية للكهرباء في المنطقة الغربية، مع الأخذ في الاعتبار القيود البيئية، حيث إن غالبيتها عبر محطات التوليد الحرارية.

وأوضحت الدراسة أنه يمكن التقليل بشكل كبير وملحوظ في كمية الانبعاثات مع زيادة بسيطة في التكلفة المالية عن طريق تطبيق التشغيل الاقتصادي البيئي من قبل مركز التحكم الخاص بمنطقة الأعمال.

فيما ناقشت الورقة الثانية، التي تحمل عنوان «صدأ أرجل الأبراج - الأسباب والحلول»، وهي إحدى أكبر التحديات الرئيسة لشركات خطوط النقل، المتمثلة بحماية قواعد الأبراج من الصدأ وتقليل تأثير هذه الظاهرة، بعض الحلول الوقائية التي يجب أن تعمل خلال مرحلة التصميم، للحد من تأثير أسباب صدأ الأبراج المباشرة وغير المباشرة، مثل الرمال المتحركة، والمستنقعات الأرضية (السبخ)، مع الأخذ في الاعتبار العامل الاقتصادي والسلامة، والسيطرة على هذه المسألة من خلال دراسة وتحليل البيانات التي أخذت من تقارير التفتيش، والصيانة للقواعد الصدئة التي تقع في مناطق الرمال المتحركة والمستنقعات.