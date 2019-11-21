مؤسسة النقد تطلق النسخة الثالثة من 19 Secure

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» النسخة الثالثة من برنامجها المتخصص في مجال الأمن السيبراني Secure 19، لتدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي والقطاعات الأخرى كافة. وسيشمل البرنامج مسارات تدريبية عدة، وهي الدفاع والحماية والحوكمة والبنية التحتية والهجوم واختبار الاختراق.

وأوضحت «ساما» أن برنامج Secure 19 سيستمر لمدة سبعة عشر أسبوعا، ويحصل من خلاله المتدربون على تأهيل علمي وتدريب وتطبيق عملي وزيارات وأنشطة متنوعة في مجال الأمن السيبراني على يد جهات عالمية متخصصة في هذا المجال.ودعت مؤسسة النقد الراغبين في الالتحاق ببرنامج الأمن السيبراني Secure 19 من خريجي وخريجات جميع تخصصات أقسام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من الجامعات المحلية والخارجية المعتمدة إلى التسجيل عبر بوابة القبول الالكتروني على الرابط، مشيرة إلى أن عملية القبول في البرنامج ستمر بمراحل عدة لتقييم المتقدمين، لاختيار 20 متدربا ومتدربة للمشاركة في هذه الرحلة التدريبية العلمية المتخصصة للعمل على اكتساب مهارات متميزة تساهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، تحت رعاية كاملة من «ساما».

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واشترطت المؤسسة في المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية من حديثي التخرج، أو ممن لديهم خبرة لا تتجاوز العامين، ومن الذين يجيدون اللغة الإنجليزية والحاصلين على مؤهل بكالوريوس أو ماجستير في أحد تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بتقدير لا يقل عن جيد جدا أو ما يعادله.

كما اشترطت المؤسسة ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 سنة لخريجي البكالوريوس و29 سنة لخريجي الماجستير، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.

النسخة الثالثة لبرنامج Secure 19

مدة البرنامج:

17 أسبوعا

خريجو وخريجات تخصصات أقسام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من الجامعات المحلية والخارجية المعتمدة