هيئة المهندسين تقر الخطة الاستراتيجية ولائحة تنظيم العمل الداخلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخبر

أقرت الجمعية العمومية الاستثنائية السادسة للهيئة السعودية للمهندسين، في الخبر، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد الشهراني، ومنسوبي الهيئة، الخطة الاستراتيجية، ولائحة تنظيم العمل الداخلي، وذلك بعد تصويت الأعضاء بالموافقة على ما تم طرحه.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في كلمته خلال الاجتماع أن ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لجميع القطاعات، يعد حراكا ونشاطا كبيرا في أنظمتها، مشيدا بدور هيئة المهندسين في تنظيم القطاع الهندسي، مبينا أن الهيئة عملت على تطوير منظومة العمل لديها وتصحيح الأنظمة والإجراءات، بالإضافة إلى إطلاقها العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج، لتحقيق أهداف الرؤية.

وأوضح أن أبرز القرارات واللوائح والأنظمة التي صدرت عن الهيئة السعودية للمهندسين، تشكيل لجنة الاعتماد المهني، وبدء مزاولة أعمالها بتطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، واعتماد اختبار أساسيات الهندسة والعمارة، بالإضافة إلى إطلاق وتدشين مأموري ضبط لتطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وإصدار معايير المزاولة، وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتأسيس مجلس أمناء لمركز التحكيم الهندسي، وتنظيم العديد من الاجتماعات وورش العمل، للوصول إلى نتائج إيجابية ومتميزة، تنعكس على بيئة العمل الداخلية للهيئة، وتطوير العمل المهني والهندسي.

Advertisements

وذكر أنه نتج من تلك القرارات والأنظمة زيادة أعداد المتقدمين لاختبار أساسيات الهندسة والعمارة إلى 700 مهندس وطالب، ما أسهم في ازدياد عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة وتفوقهم على جميع الجنسيات الأخرى الملتحقة بالهيئة.

ونوه بأن الهيئة دربت أكثر من 5 آلاف مهندس في أكثر من 200 دورة، كما تم تنفيذ 80 دورة مدعومة و137 تخصصية، إلى جانب تدريب 800 مهندس في 35 دورة في إدارة المشاريع الاحترافية، وكذلك تدريب 300 مهندس في 14 دورة عن كود البناء السعودي، كما أقامت الهيئة أكثر من 34 فعالية مختلفة في عدد من مناطق المملكة.

بدوره، قال أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، إن الاجتماع يعقد بهدف بناء مستقبل أفضل للهيئة، مبينا أن ما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية، واللائحة التنظيمية للعمل الداخلي في الهيئة خلال الفترة الماضية، هو عبارة عن ثمرة جهود متواصلة، شارك بها أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة من ذوي الخبرة، من أجل الخروج بخطة ونتائج تواكب رؤية المملكة 2030 ومتطلبات العصر.

وأشار الشمري إلى أتمتة شركات العقود الموقتة، وإطلاق المرحلة الثانية والثالثة من ربط المهن الفنية، وتدشين خدمة الاعتماد الآلي للفنيين، وكذلك إطلاق خدمة اعتماد مدرب، وإطلاق الموقع الالكتروني الجديد للهيئة، ومنصة مؤهل.

وبين أن تدشين نظامي الأرشفة والموارد البشرية والمشتريات الالكتروني، وإطلاق خدمة نذير الالكترونية التي تساعد الهيئة في تحديث بيانات الأعضاء من مهندسين وفنيين وأخصائيين، إضافة إلى إطلاق نظام الفعاليات، يأتي لتوثيق الفعاليات الخاصة بالهيئة.