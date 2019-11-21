شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أسواق المال توافق على اندماج "كامكو" و"جلوبل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كامكو للاستثمار عن موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ قرار الاندماج بطريق الضم بين شركة كامكو وشركاتها التابعة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السجل التجاري.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، بأن شركة كامكو ستكون الدامجة على أن تكون جلوبل هي الشركة المندمجة، وذلك بعد انتهاء فترة النظر في اعتراضات الدائنين وفقاً لأحكام المادة 258 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

Advertisements

وأشارت كامكو إلى أنه سيجرى الإفصاح عن الأثر المالي للاندماج بطريق الضم بينها وبين جلوبل على المركز المالي لشركة كامكو بعد الانتهاء من إتمام عملية تبادل الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كامكو حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 178.3 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 635.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 932 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 11.8%.