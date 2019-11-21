شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاركة ريت" يُحول مشروع "الخرج بلازا" من حق انتفاع إلى ملكية حرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مشاركة المالية بصفتها مديراً لصندوق مشاركة ريت عن إتمام إجراءات تحويل مشروع الخرج بلازا التابع للمحفظة العقارية للصندوق من مشروع حق إنتفاع إلى ملكية حرة وذلك من خلال استحواذ الصندوق على كامل أرض المشروع بمقابل 25 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن تحويل المشروع تم بعد الحصول على تقارير اثنين من المثمنين العقاريين التي كان متوسطها يقدر بـ 32.191 مليون ريال، ويأتي هذا الإجراء نتيجة للنمو المستقبلي الذي يتوقعه مدير الصندوق في المنطقة لتزايد العرض والطلب.

وبحسب البيان، تبلغ مساحة أرض المشروع المستهدفة 16.095 ألف متر مربع تقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرب من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

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وقال الصندوق إن قيمة الاستحواذ على المشروع تبلغ 28.053 مليون ريال، علماً بأن إجمالي تكلفة الاستحواذ على الأصل العقاري تبلغ 53.053 مليون ريال، بإجمالي دخل متوقع 5 مليون ريال.

هذا وسيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق استحوذ، في نوفمبر الجاري، على في إجراءات استحواذ الصندوق على عقار جديد يقع في مدينة الرياض بقيمة إجمالية قدرها 70 مليون ريال.

ويُذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 22.796 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2019، فيما بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 18.508 مليون ريال.